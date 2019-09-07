Denizden çıkan ceset, tekneden atlayan Sincan'a ait çıktı

BURSA'nın Mudanya ilçesi açıklarında 5 gün önce sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan kimliği belirsiz erkek cesedinin, 88 gün önce Gemlik’te arıza yapan tekneden, eşi ve arkadaşıyla birlikte atlayan Serdar Sincan’a (44) ait olduğu belirlendi. Cesetten alınan DNA örnekleriyle, Serdar Sincan’ın ailesinden alınan örneklerin yüzde 100 uyum sağladığı bildirildi.Bursa'nın Mudanya ilçesi Kumyaka açıklarında 5 gün önce, avlanmak için denize açılan balıkçılar, kıyıya yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta, suyun üzerinde bir erkeğin hareketsiz halde yattığını görünce, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneyle bölgeye giden Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan kişinin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Ceset, kimliği tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Bursa Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri, cesedin 10 Haziran 2019 tarihinden, Gemlik ilçesi Kurşunlu açıklarında, teknenin arıza yapması sonucu denize atlayan Serdar Sincan'a (44) ait olabileceği ihtimalini değerlendirdi. Olayda, 7 kişi kurtarılmış, denize atlayan Yaman Şipka 12 saat sonra sağ kurtarılırken, Serdar Sincan'ın eşi Natali Sincan'ın cansız bedeni Mudanya sahilinde bulunmuştu.DNA ÖRNEKLERİ YÜZDE 100 UYUŞTUCeset, kesin kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin Serdar Sincan'a ait olma ihtimaline karşın ailesine haber verildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gelen Sincan'ın anne ve babasından DNA örneği alındı. Kemik iliğinden alınan örnekler, cesetle yüzde 100 uyumlu çıktı.Serdar Sincan'a ait olduğu belirlenen ceset, ailesi tarafından teslim alındı. Sincan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bugün ikindide toprağa verilecek.