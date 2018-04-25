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Denizde sürüklenen kaçakları sahil güvenlik kurtardı

İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, ancak motor arızası yüzünden içinde bulundukları lastik bot Ege Denizi'nde sürüklenen 59 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Foça'nın Aslanburnu...

Denizde sürüklenen kaçakları sahil güvenlik kurtardı
İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, ancak motor arızası yüzünden içinde bulundukları lastik bot Ege Denizi'nde sürüklenen 59 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Foça'nın Aslanburnu açıklarında bir grup kaçağın içinde bulunduğu lastik botun, motor arızası yüzünden sürüklendiğini öğrenen sahil güvenlik ekipleri, saat 01.00'de bölgeye hareket etti. Sahil güvenlik helikopteri, lastik botun yerini havadan tespit etti. Sahil güvenlik botundaki görevliler de kaçak geçiş yapmaya kalkışan grubun yanına gitti. Lastik bottaki 56'sı Suriye, 3'ü İran uyruklu olmak üzere toplam 59 kişi kurtarıldı. Kimlik tespitleri yapılan kaçaklar, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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