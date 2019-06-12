Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Denizde kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışması sürüyor

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için atladıkları teknenin, meydana gelen arıza nedeniyle sürüklenmesi sonucu denizde kaybolan Serdar Sincan'ı (44) arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık üç gündür sürdürülen arama çalışmaları,...

Denizde kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışması sürüyor
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için atladıkları teknenin, meydana gelen arıza nedeniyle sürüklenmesi sonucu denizde kaybolan Serdar Sincan'ı (44) arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık üç gündür sürdürülen arama çalışmaları, Gemlik Körfezi ile Kumla ve Kurşunlu bölgelerinde yoğunlaştırdı.
Kent merkezinde yaşayan 10 arkadaş, 9 Haziran günü saat 16.00 sıralarında, Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinden tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra gruptan 3 kişi, yüzmek için denize atlarken, 7 kişi teknede kaldı. Ancak bu sırada arıza yapan tekne Marmara Denizi'nde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye, saat 17.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknedeki Tolga Denizligil, Eda Denizligil, Çınar Denizligil, Ela Denizligil, Ebru Şipka, Ela Şipka ve Yiğit Şipka, kurtarılarak karaya çıkarıldı. Ancak denize atlayan Serdar Sincan, Natalia Sincan (40) ve Yaman Şipka'ya ulaşılamadı.
Arama-kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenik ekipleri, olaydan yaklaşık 12 saat sonra Yaman Şipka'yı Altıntaş bölgesinde yüzerken bulup, kurtardı.
Olaydan yaklaşık 20 saat sonra ise Natalia Sincan'nın ise Mudanya Güzelyalı sahiline cesedi vurdu.
Sahil Güvenlik ekipleri, Serdar Sincan'ı arama çalışmalarını 3 gündür sürdürüyor. Gemlik Körfezi ile Kumla ve Kurşunlu bölgelerinde yoğunlaştırılan aramada, olumsuz hava şartları nedeniyle havadan helikopterle yapılan çalışmalara kısa süreliğine ara verildiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328