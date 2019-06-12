Denizde kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışması sürüyor

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için atladıkları teknenin, meydana gelen arıza nedeniyle sürüklenmesi sonucu denizde kaybolan Serdar Sincan'ı (44) arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık üç gündür sürdürülen arama çalışmaları, Gemlik Körfezi ile Kumla ve Kurşunlu bölgelerinde yoğunlaştırdı.

Kent merkezinde yaşayan 10 arkadaş, 9 Haziran günü saat 16.00 sıralarında, Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinden tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra gruptan 3 kişi, yüzmek için denize atlarken, 7 kişi teknede kaldı. Ancak bu sırada arıza yapan tekne Marmara Denizi'nde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye, saat 17.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknedeki Tolga Denizligil, Eda Denizligil, Çınar Denizligil, Ela Denizligil, Ebru Şipka, Ela Şipka ve Yiğit Şipka, kurtarılarak karaya çıkarıldı. Ancak denize atlayan Serdar Sincan, Natalia Sincan (40) ve Yaman Şipka'ya ulaşılamadı.

Arama-kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenik ekipleri, olaydan yaklaşık 12 saat sonra Yaman Şipka'yı Altıntaş bölgesinde yüzerken bulup, kurtardı.

Olaydan yaklaşık 20 saat sonra ise Natalia Sincan'nın ise Mudanya Güzelyalı sahiline cesedi vurdu.

Sahil Güvenlik ekipleri, Serdar Sincan'ı arama çalışmalarını 3 gündür sürdürüyor. Gemlik Körfezi ile Kumla ve Kurşunlu bölgelerinde yoğunlaştırılan aramada, olumsuz hava şartları nedeniyle havadan helikopterle yapılan çalışmalara kısa süreliğine ara verildiği bildirildi.



FOTOĞRAFLI