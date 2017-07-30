Denizde kaybolan 2 gencin cesedi balıkçılar sayesinde bulundu

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - GİRESUN’un Tirebolu İlçesi'nde girdikleri denizde akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Onur Öztürk ile Ümit Kılıç’ın cesetleri bölgede avlanan balıkçılar tarafından bulundu.

Cuma günü ilçenin Yılgın Köyü'nde denize giren Onur Öztürk ile Ümit Kılıç, bir süre sonra akıntıya kapılarak dalgalar arasında kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT ve Giresun Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edilirken arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopter de havadan destek verdi.

2 GENÇ BALIKÇILAR TARAFINDAN BULUNDU

Akşam saatlerine kadar arama çalışmalarından sonuç alınamadı ve çalışmalar cumartesi günü de devam etti. Bir balıkçı teknesinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde denize atılan ağa, bir ceset takıldı.

Tekneye alınıp kıyıya çıkartılan cesedin Onur Öztürk’e ait olduğu belirlendi. Arama çalışmalarına bugün de devam eden ekipler plaj çevresinde bir bulguya ulaşamazken Tirebolu Limanı açıklarında teklensiyle avlanan bir kişi denizde ceset olduğunu fark edince durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Daha sonra da teknesine bağladığı cesedi Tirebolu Limanı'na getirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan incelemelerde olay yerinin 5 mil uzağunda bulunan cesedin, denizde kaybolan Ümit Kılıç’a ait olduğu anlaşıldı. Kılıç’ın cesedi daha sonra Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.