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Denizde kanosu ters dönen balıkçıyı, dalış timi komutanı kurtardı- (Tekrar)

TRABZON'da balık avlamak için denize açılan Ferit Koç (57), dalgalar nedeniyle kanosunun ters dönmesi sonucu mahsur kaldı. Kanoya tutunarak, 2 saat dalgalarla boğuşan Koç, bölgeye yakın bir noktada oturan Sahil Güvenlik'te görevli Dalış...

Denizde kanosu ters dönen balıkçıyı, dalış timi komutanı kurtardı- (Tekrar)
TRABZON'da balık avlamak için denize açılan Ferit Koç (57), dalgalar nedeniyle kanosunun ters dönmesi sonucu mahsur kaldı. Kanoya tutunarak, 2 saat dalgalarla boğuşan Koç, bölgeye yakın bir noktada oturan Sahil Güvenlik'te görevli Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri Komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Yeltirik tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi sahilinde meydana geldi. Balık avlamak için denize açılan Ferit Koç'un üzerinde bulunduğu kano, dalgalar nedeniyle ters döndü. Suya düşen, kanoya tutunarak dalgalarla boğuşan Ferit Koç'u, yaklaşık 2 saat sonra kıyıda dolgu çalışması yürüten işçiler fark etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri de Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. Bölgeye yakın bir noktada oturan Sahil Güvenlik'te görevli Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri Komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Yeltirik, olayı haber aldı. Yeltirik, kıyafetlerini çıkararak girdiği denizde Ferit Koç'u kurtardı. Bu sırada Sahil Güvenlik ekipleri de olay yerine ulaştı.
'ÜZERİM ISLAK AMBULANSA GİRMEYEYİM'
Sağlık ekipleri Ferit Koç'u ambulansa alarak tedavi etmek istedi. Koç, görevlilere 'Üzerim ıslak hiç ambulansı ıslatmayayım' dedi. Görevlilerin ikna ettiği Koç'a alındığı ambulansta müdahale edildi.
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ferit Koç, “Profesyonel balıkçıyım. Ama dalga ters vurunca kanoyu devirdi. Yapacak bir şeyim kalmadı. Beni kurtaranlara teşekkür ediyorum" dedi. Koç, olay yerindeki müdahalesinin ardından kıyıya çıkarılan kanosunu alarak uzaklaştı.

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