Denizde hareketsiz birinin olduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()- ANTALYA’nın Finike ilçesinde, denizde hareketsiz birinin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Finike- Demre yolu üzerindeki Sandıklı Yarması mevkisindeki çay ocağında çalışan kadınlardan biri, saat 19.00 sıralarında, iddiaya göre kıyıdan yaklaşık 100 metre mesafede birini görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik, botla bölgede arama çalışmaları başlatırken, jandarma ise kıyıda çalışma yaptı. Aramalarda şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılamazken, çalışmaların sabaha kadar süreceği belirtildi. Sabah ise bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin de sevk edileceği ve aramaların devam edeceği kaydedildi.

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