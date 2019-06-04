Denizde dalgalarla açığa sürüklenen anne ve kızlarını tatilciler kurtardı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, denizde dalgalara kapılarak açığa sürüklenen ve boğulma tehlikesi geçiren İde Kürek (45) ve 2 kızı, diğer tatilciler tarafından kurtarıldı.

Patara Plajı'nda öğlen saatlerinde yüzen Eda Kürek (9), bir anda dalgalarla açığa doğru sürüklendi. Durumu fark eden ablası Kader Kürek (25) de kardeşini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı. 2 çocuğunun açığa sürüklendiğini gören anne İde Kürek hemen denize girdi. Anne Kürek de dalgaların etkisiyle açığa doğru sürüklenmeye başladı. Kıyıdan yaklaşık 1200 metre açığa sürüklenen anne ve 2 kızı boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınan anne ve kızlarını gören iki tatilci yüzerek yardıma geldi. İde Kürek ve çocukları tatilcilerin yardımıyla kayalıklara çıkmayı başardı.

Kayalıkta mahsur kalan aileyi kurtarmak için Sahil Güvenlik, Jandarma, 112 acil servis ile AKUT ekipleri ortaklaşa operasyon düzenledi.

Kayalıktan kurtarılan anne ve kızları, sedyeyle güvenli bölgeye alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen İde, Eda ve Kader Kürek Kaş ve Fethiye Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Anne ve kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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