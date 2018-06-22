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Denizde cesedi bulunan Gülizar'ın ölüm nedeni araştırılıyor

GİRESUN'da tekstil fabrikasında işçi Gülizar Karaman'ın (19) denizde cesedi bulundu. Genç kızın ölüm nedeni araştırılıyor. Erikliman Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde denizde bir kadın cesedi olduğunu gören vatandaşların ihbarı...

Denizde cesedi bulunan Gülizar'ın ölüm nedeni araştırılıyor
GİRESUN'da tekstil fabrikasında işçi Gülizar Karaman'ın (19) denizde cesedi bulundu. Genç kızın ölüm nedeni araştırılıyor.
Erikliman Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde denizde bir kadın cesedi olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, su yüzeyindeki cesedi kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, cesedin Gülizar Karaman'a ait olduğunu tespit etti.
Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı belirlenen genç kızın, iş çıkışı servisle kent merkezine geldiği ve buradan sahile geçtiği belirlendi. Gülizar Karaman'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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