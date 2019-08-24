Denizde bulunan cesedin kayıp kadına ait olduğu ortaya çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizde cansız bedeni bulunan kadının, Mersin'in Anamur ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Fazilet Bal (47) olduğu tespit edildi.Alanya'da dün akşam tura çıkan bir teknenin kaptanı, Dinek Mevkii'nin yaklaşık 500 metre açıklarında bir kadın cesedi olduğunu görünce liman görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi. Suyun üzerinde sürüklenen ceset, savcılık talimatıyla bota alınarak, marinaya getirildi.Üzerinden kimlik çıkmayan ve 45- 50 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset, savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü.Alanya'daki işlemlerinin ardından otopsi ve kimlik tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cesedin 20 Ağustos günü Mersin'in Anamur ilçesi Ören Mahallesi'ndeki plajda Ayhan Şeker (49) ile denize girdikten sonra akıntıya kapılıp kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan Fazilet Bal'a ait olduğu belirlendi.Fazilet Bal'ın yakınları cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi. Cenazenin işlemlerinin ardından Anamur'a gönderileceği öğrenildi.