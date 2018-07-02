Esra AKSU/SİNOP, () - SİNOP'un Ayancık ilçesinde Aydın Özsarı (29) denizde boğuldu.

Aydın Özsarı, dün öğlen saatlerinde sıcaktan bunalınca, serinlemek için tek başına denize girdi. Akşam, çevredekiler sahildeki kıyafetleri görüp durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Denizde yapılan aramalar sonucunda, gece saatlerinde Özsarı'nın cesedi bulundu. Özsarı’nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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