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Denizde boğulan 2'si kardeş 3 kuzen, toprağa verildi (3)- Yeniden

GİRESUN’un Pirazzi ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan Furkan (7) ve Gürkan Memiş (6) kardeşler ile kuzenleri Melih Memiş'in (7) cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, dün saat 15.30 sıralarında ilçeye...

Denizde boğulan 2'si kardeş 3 kuzen, toprağa verildi (3)- Yeniden
GİRESUN’un Pirazzi ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan Furkan (7) ve Gürkan Memiş (6) kardeşler ile kuzenleri Melih Memiş'in (7) cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Eğrice mevkisi sahilinde meydana geldi. Furkan ve Gürkan Memiş kardeşler ile kuzenleri Melih Memiş, serinlemek için girdikleri denizde bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suda çırpınan çocukları fark eden çevredekiler, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra Furkan ve Gürkan Memiş kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden baygın halde çıkarılan Melih Memiş ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melih Memiş de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
TOPRAĞA VERİLDİLER
İki kardeş ile kuzenleri Melih Memiş’in cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Çocukların cenazeleri, Yenimahalle'ye getirildi. İlçeyi yasa boğan cenazeye, ailelerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenazede Furkan ve Gürkan Memiş kardeşlerin babası Serkan Memiş ile Melih Memiş'in babası Ali Memiş, oğullarının cenazelerinin başında taziyeleri kabul etti.
Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, sinir krizi geçiren bazı aile fertleri, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından 3 çocuk, ilçeye bağlı Çayır köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

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