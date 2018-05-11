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Deniz polisini suya atmakla suçlanan 6 şüpheliye 22 yıl hapis istemi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA’da, Osmangazi Köprüsü'nün ayaklarında midye avcılığı yaparken, kendilerini kontrole gelen ekibin botuna çarpıp, deniz polisini suya attıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 6 şüpheli hakkında 22...

Deniz polisini suya atmakla suçlanan 6 şüpheliye 22 yıl hapis istemi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA’da, Osmangazi Köprüsü'nün ayaklarında midye avcılığı yaparken, kendilerini kontrole gelen ekibin botuna çarpıp, deniz polisini suya attıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 6 şüpheli hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Olay, 31 Mart günü meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi ekipleri ile Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı görevliler, Osmangazi Köprüsü'nün ayaklarında midye avcılığı yapan kişileri görünce, sabotaj ihtimaline karşı harekete geçti. Ekipler, bot ile bu kişilerin olduğu bölgeye yanaşmak istedi. Midye avcılığı yapanların ise yakalanmamak tekneye binip, ekiplerin olduğu bota çarptıktan sonra grup amiri olduğu belirtilen deniz polisini suya attığı ileri sürüldü. Olayla ilgili 6 kişiden 4'ü gözaltına alınırken, 2'si kaçtı. Gözaltına alınanlardan 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaçan 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında işlem yapılan 2'si tutuklu, 2'si aranan 6 kişi için Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs', 'görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme' suçlarından dava açıldı. Sanıkların toplam 14 yıldan 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına ağustos ayında başlanacağını belirtildi.

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