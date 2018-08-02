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Deniz Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında  27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

  ANKARA () - DENİZ Kuvvetleri  Komutanlığı'ndaki FETÖ soruşturmasında 5'i aktif görevde olmak üzere  toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri  Komutanlığı...

Deniz Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında  27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

 

ANKARA () - DENİZ Kuvvetleri  Komutanlığı'ndaki FETÖ soruşturmasında 5'i aktif görevde olmak üzere  toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri  Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  3 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 12 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 astsubay  olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında 02.08.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.  Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 7 ilde devam ediyor. 

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