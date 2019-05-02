Dengesini kaybedip düştüğü Oltu Çayı'nda kayboldu

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), () - ERZURUM'da Feyzullah Bektaş (80), dengesini kaybederek düştüğü Oltu Çayı'nda kayboldu. Bektaş'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Oltu ilçesine bağlı Toklu köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Oltu çayından su almaya giden Feyzullah Bektaş dengesini kaybederek suya düştü. Yaşlı adam akıntıya kapıldı. Eşi Seher Bektaş'ın çığlıkları üzerine gelen köylüler suya düşen Feyzullah Bektaş'ı aramaya çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine AFAD ekipleri bölgeye gönderildi. Köy Muhtarı Erdi Bektaş, Oltu çayına düşen Feyzullah Bektaş'ın su alırken çaya düştüğünü söyledi. Suda kaybolan yaşlı adamın bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), () - ERZURUM'da Feyzullah Bektaş (80), dengesini kaybederek düştüğü Oltu Çayı'nda kayboldu. Bektaş'ın bulunması için çalışma başlatıldı.