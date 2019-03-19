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Denetimli serbestlikle cezaevinden çıktı, yine 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cezaevinden denetimli serbestlikle çıktıktan sonra aldığı destekle koyun sürüsü sahibi olan Bahattin Demirtaş (56), uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Adliyeye sevk...

Denetimli serbestlikle cezaevinden çıktı, yine 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cezaevinden denetimli serbestlikle çıktıktan sonra aldığı destekle koyun sürüsü sahibi olan Bahattin Demirtaş (56), uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle ikinci kez tutuklandı.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından hükümlülerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması için açılan kursa katılan ve cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan Bahattin Demirtaş, sahip olduğu belgeyle küçükbaş desteği aldı. Bu kapsamda, geçen yıl yaklaşık 30 bin lira verilen Demirtaş, aldığı küçükbaşlar sayesinde iş sahibi oldu. Yeniyörük Mahallesi'nde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Demirtaş, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptığı ve ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen Demirtaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Uyuşturucu ticareti'nden ikinci kez tutuklanan Bahattin Demirtaş'a verilen desteğin geri alınacağı belirtildi.

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