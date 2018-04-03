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Deneme sınavı yapılırken tartışan müdür yardımcısı ve öğretmen açığa alındı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'deki lisede, deneme sınavı yapıldığı sırada, müdür yardımcısı N.S. ile öğretmen F.S. arasında, 'sınıfın dışında durma' yüzünden tartışma çıktı. Öğretmene tokat attığı iddia edilen N.S....

Deneme sınavı yapılırken tartışan müdür yardımcısı ve öğretmen açığa alındı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'deki lisede, deneme sınavı yapıldığı sırada, müdür yardımcısı N.S. ile öğretmen F.S. arasında, 'sınıfın dışında durma' yüzünden tartışma çıktı. Öğretmene tokat attığı iddia edilen N.S. ile müdür yardımcısını tırnakladığı öne sürülen F.S., haklarında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Türk Eğitim-Sen İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Adnan Sarısayın, idareci atamalarında liyakat gözetilmediği için bu tür sorunların yaşandığını savundu.
Olay, mart ayında, Konak ilçesindeki İzmir Kız Lisesi’nde meydana geldi. Sınıflarda deneme sınavı yapılırken, gözetmen öğretmen F.S., kapının dışında durdu. Bu sırada sınıfa gelen müdür yardımcısı N.S., "Bu ne rezalet, öğretmeniniz nerede?" diye sordu. F.S. ise müdür yardımcısına sınıfa göz kulak olduğunu ve herhangi bir sorunun bulunmadığını söyledi. İki eğitimci arasında tartışma çıkarken, iddiaya göre, müdür yardımcısı N.S., kadın öğretmene tokat attı. İkili, okul koridorundaki tartışmalarıyla nedeniyle karakolluk oldu. Öğretmen ve müdür yardımcısı, gittikleri polis merkezinde birbirinden şikayetçi oldu. Müdür yardımcısı N.S.’nin, ifadesinde, kadın öğretmen F.S.'nin tırnaklarıyla boynunu çizdiğini söylediği öğrenildi. F.S.'nin ise tırnaklarının kısa kesildiği ve söz konusu çizikleri yapmasının mümkün olmadığı yönünde ifade verdiği belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce müdür yardımcısı ve öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Eğitimciler, soruşturma nedeniyle açığa alındı.
'LİYAKAT' VURGUSU
Türk Eğitim- Sen İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Adnan Sarısayın, bu tür olayların okullarda meydana gelmesinin, eğitim açısından son derece üzücü olduğunu söyledi. İdareci atamalarında liyakat gözetilmediği için böyle olayların yaşandığını savunan Sarısayın, "İdareci atamalarında liyakatin geri plana atılması, okullardaki huzurlu çalışma ortamını ortadan kaldırdı. Milli Eğitim idareci atamalarında, liyakati göz önünde bulundurarak bu atamaları yaparsa tatsız olaylar da azalır. Milli Eğitim Bakanlığını ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nü uyarıyoruz. Okullarda huzur ortamını sağlasınlar. Öğretmenleri huzursuz edecek çalışmalardan uzak dursunlar" dedi.
Son dönemde öğretmenlerin performans değerlendirmelerine yönelik çalışmalar yapıldığını da hatırlatan Başkan Sarısayın, bu tür politikaların eğitim sistemine zarar verdiğini ileri sürdü. Sarısayın, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin çalışma barışını sağlanması gerektiğini söyledi.

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