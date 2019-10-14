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Demre’de 60 kaçak yakalandı
İSTANBUL’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Meis Adası’na geçmeleri için Antalya’nın Demre ilçesine getirilen 60 kaçak yakalandı. Kaçakları Demre’ye getirdiği belirlenen 3 organizatör ise gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma...
GÜVENLİK 14.10.2019, 19:24
İSTANBUL’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Meis Adası’na geçmeleri için Antalya’nın Demre ilçesine getirilen 60 kaçak yakalandı. Kaçakları Demre’ye getirdiği belirlenen 3 organizatör ise gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Demre’ye bağlı Kapaklı Mahallesi Enişdibi mevkisindeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Jandarma, ormanlık alanda saklanan 5’i kız çocuğu, 15’i erkek çocuğu olmak üzere 20 çocuk, 14 kadın ve 26 erkek kaçağı yakaladı.
54’ü Afgan, 5’i Pakistanlı ve 1’i de Lübnanlı olduğu belirlenen kaçaklarla birlikte İ.M. (61), A.L. (52) ve E.A. (49) adlı şüpheliler ise gözaltına alındı. Kaçakların İstanbul’dan Demre’ye getirildiği tespit edilen otobüs ve minibüse el konuldu.
Kaçakların önce yemek ihtiyaçları giderildi. Yapılan kimlik kontrolünün ardından da Demre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolden geçirilen kaçaklar iki otobüsle Antalya Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Kaçakları Demre’ye getirdiği belirlenen 3 organizatör ise jandarmadaki sorgusunun ardından Demre Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Demre’ye bağlı Kapaklı Mahallesi Enişdibi mevkisindeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Jandarma, ormanlık alanda saklanan 5’i kız çocuğu, 15’i erkek çocuğu olmak üzere 20 çocuk, 14 kadın ve 26 erkek kaçağı yakaladı.
54’ü Afgan, 5’i Pakistanlı ve 1’i de Lübnanlı olduğu belirlenen kaçaklarla birlikte İ.M. (61), A.L. (52) ve E.A. (49) adlı şüpheliler ise gözaltına alındı. Kaçakların İstanbul’dan Demre’ye getirildiği tespit edilen otobüs ve minibüse el konuldu.
Kaçakların önce yemek ihtiyaçları giderildi. Yapılan kimlik kontrolünün ardından da Demre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolden geçirilen kaçaklar iki otobüsle Antalya Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Kaçakları Demre’ye getirdiği belirlenen 3 organizatör ise jandarmadaki sorgusunun ardından Demre Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.
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