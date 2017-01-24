Demiryoluna doğru eğilen aydınlatma direği endişe yarattı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği demiryoluna doğru eğilince endişe yaşanırken, yapılan incelemede direğin ulaşımı engellemediği görüldü.

Kaza, Tütünçiftlik sahil yolunda meydana geldi. L.A. yönetimindeki 41 DG 861 plakalı hafif ticari araç demiryolunun altında bulunan altgeçitten geçerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. L.A. ve araçta bulunan bir genç kazadan yaralanmadan kurtuldu. Otomobilin çarptığı aydınlatma direği demiryolunun üzerine doğru eğilince TCDD yetkililerine haber verildi. Yapılan kontrolde direğin demiryolu ulaşımına engel olmadığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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