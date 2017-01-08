Demiryolu kenarında ölü bulundu

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, yaşayan Mustafa Keskin demiryolu kenarında ölü olarak bulundu.Olay, akşam saatlerinde Hasalan Mahallesi Tabak Çayı mevkiinden geçen demiryolu rayları kenarında meydana geldi. Rayların kenarında hareketsiz halde yatan bir erkeği görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolden yerde yatanın öldüğü belirlendi. Jandarmanın yaptığı araştırmada ise ölenin Mustafa Keskin olduğu anlaşıldı. Başında yarA izine rastlanılan Keskin'in tren çarpması sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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