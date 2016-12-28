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Demirtaş, Zeydan ile aynı koğuşa alındı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, tutuklu bulundukları Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde aynı koğuşa alındı. Haklarında açılan terör soruşturması...

Demirtaş, Zeydan ile aynı koğuşa alındı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, tutuklu bulundukları Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde aynı koğuşa alındı.
Haklarında açılan terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım günü Diyarbakır'dan Edirne'ye getirilerek F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Demirtaş'tan 2 gün sonra tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan da aynı cezaevine getirilerek, tek kişilik koğuşa alındı.
Selahattin Demirtaş'ın, Abdullah Zeydan ile aynı koğuşta kalma isteği Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından önce kabul edilmedi. Kurul son yaptığı değerlendirmede Demirtaş ile Zeydan'ın aynı koğuşta kalması kararı aldı.
Bu karar üzerine Demirtaş ile Zeydan bu sabahtan itibaren aynı koğuşa alındı. Birlikte kalan Demirtaş ile Zeydan'ın daha önce kitap okuma etkinliğine de birlikte çıktıkları öğrenildi.

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