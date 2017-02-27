Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

Demirtaş hakkında bir dava daha açıldı

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, () - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 24 Aralık 2015 günü Rusya gezisinden dönüşte İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği iddiasıyla 1...

Demirtaş hakkında bir dava daha açıldı

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, () - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 24 Aralık 2015 günü Rusya gezisinden dönüşte İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava açıldı.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Rusya gezisinden dönüşte, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısı ile ilgili, 9 kişinin BİMER'e yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Demirtaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan'ın 'mağdur' sıfatı ile yer aldığı iddianamede, şikayet edilen kişinin milletvekili olması nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendiği, dokunulmazlığın kaldırılması üzerine soruşturmaya devam edildiği kaydedildi.
DEMİRTAŞ'IN SAVUNMASI ALINAMADI
Şüphelinin suçlamadan haberdar olması, savunma ve delillerini bildirmesi için adresine çıkarılan davetiyeye rağmen, süresinde savunmasını ve suçlama ile ilgili delilerini savcılığa ulaştırmadığı belirtilen iddianamede, bu nedenle Demirtaş'ın savunmasının alınamadığı kaydedildi.
İddianame Bakırköy 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, yargılamanın ise 5 Nisan günü başlayacağı belirtildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.