Demirkazık’ta 3 dağcı mahsur kaldı (2)

İSİMLERİ BELLİ OLDU
Demirkazı Dağı'nda mahsur kalan 3 dağcının İstanbul ve Kocaeli Zirve Dağcılık Klübü üyeleri İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş olduğu öğrenildi. Mahsur kalan dağcıları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
FOTOĞRAFLI
İSİMLERİ BELLİ OLDU Demirkazı Dağı'nda mahsur kalan 3 dağcının İstanbul ve Kocaeli Zirve Dağcılık Klübü üyeleri İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş olduğu öğrenildi. Mahsur kalan dağcıları kurtarmak için çalışmalar...
04 Haziran 2018 Pazartesi 02:02
İSİMLERİ BELLİ OLDU
Demirkazı Dağı'nda mahsur kalan 3 dağcının İstanbul ve Kocaeli Zirve Dağcılık Klübü üyeleri İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş olduğu öğrenildi. Mahsur kalan dağcıları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
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