Demirci'deki kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Demirci ilçesinde, hafif ticari aracın kontrolden çıkıp araziye uçtuğu kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Hastanede tedaviye alınan Arzu Bozan da kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Kuzeyir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ülker yönetimindeki 45 TG 338 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki araziye uçtu. Kazada, hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Ramazan Öncülü (66) öldü, Arzu Bozan (55), Hikmet G., İsmail Ö., Mehmet Ü. ve Mehmet B. ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4 çocuk annesi Arzu Bozan da kurtarılamadı.

Diğer 4 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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