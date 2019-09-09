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Demir yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, demir yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralanırken, Eskişehir yönü bir süre ulaşıma kapandı. Kaza, öğlen saatlerinde, Arifiye D-650 Karayolu Eskişehir yönü bağlantı...
GÜVENLİK 09.09.2019, 13:56
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, demir yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralanırken, Eskişehir yönü bir süre ulaşıma kapandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Arifiye D-650 Karayolu Eskişehir yönü bağlantı kavşağında meydana geldi. Nedret Mutlu (44) yönetimindeki 34 GL 1614 plakalı demir yüklü TIR, kontrolden çıktıktan sonra, savrulup, devrildi. Eskişehir yönü ulaşıma kapanırken, hafif yaralanan sürücü, cevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Arifiye D-650 Karayolu Eskişehir yönü bağlantı kavşağında meydana geldi. Nedret Mutlu (44) yönetimindeki 34 GL 1614 plakalı demir yüklü TIR, kontrolden çıktıktan sonra, savrulup, devrildi. Eskişehir yönü ulaşıma kapanırken, hafif yaralanan sürücü, cevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.
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