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Demir profiller işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), () - MANİSA'nın Soma ilçesindeki termik santral inşaatında, 2 işçinin üzerine, forkliftle taşınan iskele ve kurmakta kullanılan demir profiller devrildi. Olayda 1 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi de yaralandı.  Soma'ya...

Demir profiller işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), () - MANİSA'nın Soma ilçesindeki termik santral inşaatında, 2 işçinin üzerine, forkliftle taşınan iskele ve kurmakta kullanılan demir profiller devrildi. Olayda 1 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi de yaralandı. 
Soma'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Türkpiyale Mahallesi'nde bulunan Kolin A.Ş.'ye ait termik santral inşaatında, saat 11.00 sıralarında, iskele kurulması için çalışma başlatıldı. Forklift ile taşınan iskele demir profiller, aniden kayarak, işçilerin üzerine devrildi. İskele kurma işini yapan ve taşeron firmada çalışan işçilerden İskender Sapmaz (35), olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Şöki (25) ise yaralandı. Şöki, diğer işçiler tarafından çağrılan ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Mehmet Şöki'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İskender Sapmaz'ın cenazesi ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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