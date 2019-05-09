Demir çelik fabrikasında ocak devrildi: 4'ü ağır 11 işçi yaralı

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında, 120 tonluk pota, ocağın üzerinden kaldırılıp, taşıma aracına yerleştirilirken devrildi. İşletme alanına dökülen yaklaşık 80 ton sıvı çelik nedeniyle 4'ü ağır 11 işçi yaralandı.

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün 24.00- 08.00 vardiyasında iş kazası yaşandı. 120 tonluk pota, ocağın üzerinden kaldırılarak taşıma aracına yerleştirilirken ocak devrildi. Yaklaşık 80 ton sıvı çelik işletme alanına döküldü. O an alanda bulunan 11 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumu ağır olan 4 işçiden 2'si Aliağa Devlet Hastanesi, diğer 2'si ise İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 7 yaralı ise tesiste ayakta tedavi edildi. Belden aşağısı ve yüzünde yanıklar olan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iki işçinin hayati tehlikelerinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedavilerine devam edildiği bildirildi. Aliağa Devlet Hastanesi'ndeki yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.