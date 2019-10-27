banner314

banner325

Son Dakika

Defineciler, kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı

KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, 25 metre derinliğindeki çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı.  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Deştiğin Mahallesi Hasan Çeşmesi mevkiindeki ormanlık...

GÜVENLİK 27.10.2019, 17:47
Defineciler, kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı
KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, 25 metre derinliğindeki çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Deştiğin Mahallesi Hasan Çeşmesi mevkiindeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında, Y.E.Y. (30), B.K.(40) ve İ.Y. (50), kazı yaptıkları 25 metrelik çukurda suçüstü yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramada 4 el feneri, akü, adaptör, gaz maskesi, 2 telsiz ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Ekim 2019
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Sheffield United 10 13
8. Bournemouth 10 13
9. West Ham 10 13
10. Tottenham 9 12
11. Wolverhampton 10 12
12. Burnley 10 12
13. Brighton 10 12
14. Aston Villa 10 11
15. M. United 9 10
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Granada 10 20
2. Barcelona 9 19
3. Real Sociedad 10 19
4. Atletico Madrid 10 19
5. Real Madrid 9 18
6. Villarreal 10 17
7. Sevilla 9 16
8. Real Valladolid 10 14
9. Getafe 9 13
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Valencia 9 13
12. Levante 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Leganés 10 5
20. Espanyol 9 5