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Defineciler, kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı
KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, 25 metre derinliğindeki çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Deştiğin Mahallesi Hasan Çeşmesi mevkiindeki ormanlık...
GÜVENLİK 27.10.2019, 17:47
KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, 25 metre derinliğindeki çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Deştiğin Mahallesi Hasan Çeşmesi mevkiindeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında, Y.E.Y. (30), B.K.(40) ve İ.Y. (50), kazı yaptıkları 25 metrelik çukurda suçüstü yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramada 4 el feneri, akü, adaptör, gaz maskesi, 2 telsiz ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Deştiğin Mahallesi Hasan Çeşmesi mevkiindeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında, Y.E.Y. (30), B.K.(40) ve İ.Y. (50), kazı yaptıkları 25 metrelik çukurda suçüstü yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramada 4 el feneri, akü, adaptör, gaz maskesi, 2 telsiz ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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