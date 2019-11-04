Son Dakika
Defineci üzerinde 39 sikkeyle suçüstü yakalandı
ÇANAKKALE’de metal detektör ile define arayan N.H.U., üzerinde bronz ve gümüş 39 sikke ile birlikte jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Çanakkale merkeze bağlı Erenköy Köyü'nün Karanlık Liman Mevkii'nde devriye görevi yapan jandarma...
GÜVENLİK 04.11.2019, 11:37
ÇANAKKALE’de metal detektör ile define arayan N.H.U., üzerinde bronz ve gümüş 39 sikke ile birlikte jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Çanakkale merkeze bağlı Erenköy Köyü'nün Karanlık Liman Mevkii'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, izinsiz kazı yapıldığını belirledi. Jandarmanın kendisini fark ettiğini anlayan N.H.U., ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan N.H.U.’nun üst aramasında, 39 bronz ve gümüş sikke ve farklı cinsten metaller bulundu. Şüpheli ile birlikte bir de metal detektör ele geçirildi.
Ele geçirilen metal detektör savcılığa, sikke ve farklı cinsten metaller ise Çanakkale Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheli N.H.U. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale merkeze bağlı Erenköy Köyü'nün Karanlık Liman Mevkii'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, izinsiz kazı yapıldığını belirledi. Jandarmanın kendisini fark ettiğini anlayan N.H.U., ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan N.H.U.’nun üst aramasında, 39 bronz ve gümüş sikke ve farklı cinsten metaller bulundu. Şüpheli ile birlikte bir de metal detektör ele geçirildi.
Ele geçirilen metal detektör savcılığa, sikke ve farklı cinsten metaller ise Çanakkale Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheli N.H.U. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Kasımpaşa
|10
|12
|11. Göztepe
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|9
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
|7. Altay
|10
|15
|8. Bursaspor
|9
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5