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Define için kazılan kuyuya düştü, 3,5 saatte kurtarıldı
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Ali Kemal Yıldız (37), define aramak için kazılan 42 metrelik kuyuya inmeye çalışırken halatın boşalması ile düştü. Yaralanan yıldız, ekiplerin 3,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, sabah...
GÜVENLİK 07.10.2019, 17:05
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Ali Kemal Yıldız (37), define aramak için kazılan 42 metrelik kuyuya inmeye çalışırken halatın boşalması ile düştü. Yaralanan yıldız, ekiplerin 3,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Orhangazi’ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nin Papaz Uçtu mevkiinde meydana geldi. Murat Bayram (45), Hakan Sönmez (40) ve Ali Kemal Yıldız, daha önceden define aramak için açıldığı belirlenen 42 metrelik kuyunun bulunduğu bölgeye geldi. Yıldız, vinçle 42 metre derinliğindeki kuyuya inerken, halatın boşalması ile 3 metreden düştü. Arkadaşları durumu, jandarma ekiplerine bildirildi. Ali Kemal Yıldız’ın kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 ile itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Arazinin sarp olmasından dolayı belli bir bölgeden sonrasını yürüyerek olay yerine ulaşan ekipler, kuyuya saldıkları halatlar ile yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından yaralıyı kuyudan çıkardı. Daha sonra yaklaşık 500 metre yükseklikten ambulansın beklediği arazi yoluna indirilen Yıldız, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma, kuyuya inmek için kullanılan vinç ile jeneratör ve birçok malzemeye el koyarken, Murat Bayram ve Hakan Sönmez kontrolleri sonrasında ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Orhangazi’ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nin Papaz Uçtu mevkiinde meydana geldi. Murat Bayram (45), Hakan Sönmez (40) ve Ali Kemal Yıldız, daha önceden define aramak için açıldığı belirlenen 42 metrelik kuyunun bulunduğu bölgeye geldi. Yıldız, vinçle 42 metre derinliğindeki kuyuya inerken, halatın boşalması ile 3 metreden düştü. Arkadaşları durumu, jandarma ekiplerine bildirildi. Ali Kemal Yıldız’ın kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 ile itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Arazinin sarp olmasından dolayı belli bir bölgeden sonrasını yürüyerek olay yerine ulaşan ekipler, kuyuya saldıkları halatlar ile yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından yaralıyı kuyudan çıkardı. Daha sonra yaklaşık 500 metre yükseklikten ambulansın beklediği arazi yoluna indirilen Yıldız, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma, kuyuya inmek için kullanılan vinç ile jeneratör ve birçok malzemeye el koyarken, Murat Bayram ve Hakan Sönmez kontrolleri sonrasında ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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