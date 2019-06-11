Define bulduğunu söyleyip, sahte altınları satmak isterken yakalandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, define bulduğunu iddia ederek 100 sahte sikkeyi satmaya çalışan A.G., buluşma yerinde polisin baskını ile yakalandı.Darıca’da yaşayan E.Ş.’yi arayan kişi yaptığı görüşmelerin ardından, İzmir’de bir değirmenin temelini kazarken define bulduğunu ve elinde çok sayıda altın olduğunu belirterek, satmak istediğini söyledi. E.Ş. dolandırılmak istendiğini anlayınca polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis, E.Ş. ile görüşerek dolandırıcı ile buluşacakları yerde beklemeye başladı. Dün gece, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki buluşma noktasına gelen A.G., polisin baskını ile yakalandı. A.G. gözaltına alınırken, üzerinde bulunan altın görünümü verilen 100 sahte sikkeye el konuldu. A.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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