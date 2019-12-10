Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
Define ararken suçüstü yakalandı
KONYA'nın Bozkır ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yapan E.S. (51) jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yelbeği Mahallesi'nde define bulmak için izinsiz kazı yapıldığı ihbarı...
GÜVENLİK 09.12.2019, 21:42
KONYA'nın Bozkır ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yapan E.S. (51) jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yelbeği Mahallesi'nde define bulmak için izinsiz kazı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler E.S.'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan incelemede dinamit lokumu, hilti, jeneratör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S., jandarmadaki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yelbeği Mahallesi'nde define bulmak için izinsiz kazı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler E.S.'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan incelemede dinamit lokumu, hilti, jeneratör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S., jandarmadaki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine serbest bırakıldı.
8°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
|İmsak
|06:39
|Güneş
|08:10
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Crystal Palace
|16
|22
|10. Newcastle
|16
|22
|11. Arsenal
|15
|19
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|15
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9