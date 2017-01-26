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Defin raporu için eve gitmeyen doktora soruşturma

KARABÜK Halk Sağlığı Müdürlüğü, 90 yaşında yaşamını yitiren Hatice Günaydın'a defin raporu düzenlemek için evine gitmediği öne sürülen nöbetçi adli tabip doktoru A.Ş. hakkında soruşturma başlattı. Hatice Günaydın, geçen Pazartesi...

Defin raporu için eve gitmeyen doktora soruşturma
KARABÜK Halk Sağlığı Müdürlüğü, 90 yaşında yaşamını yitiren Hatice Günaydın'a defin raporu düzenlemek için evine gitmediği öne sürülen nöbetçi adli tabip doktoru A.Ş. hakkında soruşturma başlattı.
Hatice Günaydın, geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki evinde fenalaştı. Yakınlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde Günaydın'ın öldüğü belirlendi. 112 ekipleri, ölüm raporunun düzenlenmesi için adli tabibin gelmesi gerektiğini söyledi. Aile, nöbetçi adli tabip olarak görevli Esentepe Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. A.Ş.'yi telefonla arayarak, defin raporunun düzenlenmesi için eve davet etti. Dr. A.Ş., mesaisinin 17.30'da bittiğini söyleyerek eve gitmedi. Cenaze işlemlerini bir an önce yapmak isteyen aile karakola giderek durumu bildirdi. Polisin haber verdiği nöbetçi savcı da adli tıp uzmanı ile eve giderek Hatice Günaydın’ın ölüm raporunu aileye teslim etti.
Karabük Halk Sağlığı Müdürlüğü, adli tabip doktoru A.Ş. hakkında ailenin şikayeti üzerine idari soruşturma başlattı. Belediye sınırları içerisinde meydana gelen ölümlerde defin ruhsatının belediye tabiplerince verildiği ancak Karabük Belediyesi'nde tabip bulunmadığı için bu görevi nöbetçi Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi hekimi tarafından verildiği belirtildi. Hatice Günaydın'ın torunu 25 yaşındaki Cemal Günaydın, şöyle dedi:
"Doktor mesai bittiği için gelemeyeceğini söyledi. Belediyeye gittik. Belediye ekipleri doktoru zabıta aracılığıyla evden almayı teklif etti. Doktor onu da kabul etmedi. Biz de şikayette bulunduk. Cenaze işlemlerini bir an önce yaptırmak istedik. Ama doktor gelmedi."

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