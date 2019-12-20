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Defalarca bıçaklayarak öldürdü
TEKİRDAĞ'da Rafet A. (65), iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan emekli öğretmen Rafet...
GÜVENLİK 20.12.2019, 17:22
TEKİRDAĞ'da Rafet A. (65), iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan emekli öğretmen Rafet A., iddiaya göre iş yerinin devri için Alkan Şengönül ile anlaştı. Ancak ikili arasında devir konusunda bir süre sonra anlaşmazlık yaşanınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rafet A., Şengönül'ü defalarca bıçaklayarak, başında bekledi. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Şengönül'ün öldüğü belirlendi. Rafet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan emekli öğretmen Rafet A., iddiaya göre iş yerinin devri için Alkan Şengönül ile anlaştı. Ancak ikili arasında devir konusunda bir süre sonra anlaşmazlık yaşanınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rafet A., Şengönül'ü defalarca bıçaklayarak, başında bekledi. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Şengönül'ün öldüğü belirlendi. Rafet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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