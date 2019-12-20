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Defalarca bıçaklayarak öldürdü (2)
TUTUKLANDI Tekirdağ'da, iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rafet Aslan (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine...
GÜVENLİK 20.12.2019, 18:04
TUTUKLANDI
Tekirdağ'da, iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rafet Aslan (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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