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Dedesinin satmak istediği bebek korumaya alındı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, dedesi 58 yaşındaki Ahmet M. tarafından 5 bin lira karşılığında başka bir aileye satılmak istenen erkek bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Geçen 9 Şubat'ta...

Dedesinin satmak istediği bebek korumaya alındı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, dedesi 58 yaşındaki Ahmet M. tarafından 5 bin lira karşılığında başka bir aileye satılmak istenen erkek bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.
Geçen 9 Şubat'ta Ereğli İlçe Devlet Hastanesi'ne doğum yapmak için giden 24 yaşındaki Bilge M., yatış işlemleri sırasında babası Ahmet M.'nin doğacak bebeğini başka bir aileye satacağını ihbar etti. Görevlilerin durumu bildirdiği polis ekipleri Ahmet M. ile bebeği satmak için anlaştığı iddia edilen S.S. ve C.S. adlı çifti gözaltına aldı. Ahmet M., kızının imam nikahlı eşi S.T.'den ayrıldıktan sonra kendi yanında yaşamaya başladığını, masraflarını karşılamakta zorlandığı için böyle bir şey yaptığını söyledi. Ahmet M. ile çift, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan hastanede erkek bebek dünyaya getiren Bilge M.'nin tedavisi tamamlandı. Bilge M., bugün bebeğiyle birlikte taburcu edildi. Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ekiplerince evde yapılan inceleme ve araştırma sonunda koruma altına alınması kararlaştırılan bebek, annesinden teslim alındı. 

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