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Dedesinin kullandığı traktörün altında kalarak öldü

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan Halil Korkmaz (2), yaşamını yitirdi. Kaza, öğle saatlerinde Birecik'in Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden tarlaya gitmek için çıkan Cuma...

Dedesinin kullandığı traktörün altında kalarak öldü
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan Halil Korkmaz (2), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Birecik'in Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden tarlaya gitmek için çıkan Cuma Korkmaz (61), plakası öğrenilemeyen traktörle manevra yaptığı sırada sokakta oynayan torunu Halil Korkmaz'a çarptı. Tekerlerin altında kalan çocuğun çığlıkları üzerine traktörü durduran Cuma Korkmaz, ağır yaralı torununu Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste doktorların müdahalesine karşın Halil Korkmaz kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için morga konuldu.

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