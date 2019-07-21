Dedesinin 'kefen parası'nı gasbedip gazinoda eğlendiler

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ünal Uysal, arkadaşı Mithat Babacan ile evine girip tabancayla tehdit ettikleri dedesi Mehmet Ali Okudan'ın 'kefen parası' olarak ayırdığı 2 bin 600 lirayı gasbetti. Parayı gazinoda eğlenerek harcadıklarını belirten Uysal ve Babacan, tutuklandı. Şüphelilerin mayıs ayında da içki almak için Mithat Babacan'ın babasına ait ineği çaldıkları, satmaya çalışırken de yakalandıkları belirtildi.​Taşağıl Mahallesi'nde oturan Mehmet Ali Okudan, jandarmaya başvurarak, geçen cuma günü saat 00.30 sıralarında uyuduğu sırada torunu Ünal Uysal ve arkadaşı Mithat Babacan'ın evine zorla girerek, kendisini tabancayla tehdit edip yastığının altındaki 2 bin 600 TL'yi gasbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmayla, şüphelilerin Çolaklı'da bir villanın bekçi kulübesinde olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.PARAYI GAZİNODA HARCAMIŞLARŞüphelilerden Ünal Uysal savcılık ifadesinde, Serik'te gazinoya gitmek istediklerini, ancak paraları olmadığını, bu sırada aklına dedesinde para olduğunun geldiğini belirtti. Arkadaşıyla dedesinin evine gittiklerini söyleyen Uysal, "Kapıyı zorladık, içeriden kilitliydi açamadık. Eve pencereden girdik. Dedem odasında uyuyordu. Bu sırada yaptığımız gürültüden uyandı. Biz de saklandık. Bu sırada ben sürünerek gidip baktım. Dedem yastığının altından çıkardığı parayı sayıyordu. Arkadaşımla plan yaptık. Mithat Babacan pencereden dışarı çıkıp kapıyı çaldı. Dedem kapıyı açıp onunla konuşurken, ben de yastığın altındaki paraları alıp kaçtım. Serik'te gazinoya gittik, birkaç saat eğlendik, ardından Çolaklı'ya geldik" dedi.'TABANCA KULLANMADIK' İDDİASIMithat Babacan ise ifadesinde, eve girdiklerini, kendisinin dışarı çıkıp kapıyı çaldığını anlatarak, "Bu sırada Mehmet Ali Okudan dışarı çıktı. Ben kendisiyle konuştum. Bu sırada tabanca elimde değildi. Zaten tabanca boştu, mermisi de yoktu. Ünal parayı alınca oradan uzaklaşıp gazinoya eğlenmeye gittik" dedi.Yakınlarıyla adliyeye gelen Mehmet Ali Okudan da, "Alınan 2 bin 600 lira, kefen paramdı. Paramı vermeleri halinde şikayetimi geri alacağım" dedi.BABACAN’IN BABASININ İNEĞİNİ DE ÇALMIŞLARDIŞüphelilerin mayıs ayında da içki almak için Mithat Babacan'ın babasına ait ineği çaldıkları, satmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandıkları belirtildi. Adli kontrol şartıyla bırakılan şüphelilerden Ünal Uysal hakkında 'basit yaralama' suçundan yakalama kararı olduğu, bu nedenle tutuklandığı kaydedildi. Uysal'ın bir süre sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

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