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Dede ve torununun öldüğü kaza kamerada
KASTAMONU'da bir hafta önce kamyonla çarpışan takside dede ile torununun hayatını kaybettiği kaza, araç kamerasına yansıdı. Kaza, geçen Cuma Kastamonu- Daday karayolunun 3'ncü kilometresinde meydana geldi. Hasan Daban yönetimindeki 37 T...
GÜVENLİK 27.09.2019, 11:44
KASTAMONU'da bir hafta önce kamyonla çarpışan takside dede ile torununun hayatını kaybettiği kaza, araç kamerasına yansıdı.
Kaza, geçen Cuma Kastamonu- Daday karayolunun 3'ncü kilometresinde meydana geldi. Hasan Daban yönetimindeki 37 T 0502 plakalı taksi, M.A. yönetimindeki kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi, şarampole yuvarlandı. Takside bulunan Yusuf Eymen Daban (1) ve dedesi Hüseyin Daban (63) öldü, araçta bulunan Hasan Daban, Bahar Daban ve Fatma Daban ise yaralandı. Kazadan sonra kaçan kamyon sürücüsü M.A. jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı, yolda seyir halinde olan başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, taksi sürücüsünün hatalı sollama yaptığı iddia edilen kamyon sürücüsünü selektör yaparak uyardığı; ancak buna rağmen çarpışmanın meydana geldiği görüldü. Kazanın ardından kamyon sürücüsünün yoluna devam ettiği de görüntüde yer aldı.
Kaza, geçen Cuma Kastamonu- Daday karayolunun 3'ncü kilometresinde meydana geldi. Hasan Daban yönetimindeki 37 T 0502 plakalı taksi, M.A. yönetimindeki kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi, şarampole yuvarlandı. Takside bulunan Yusuf Eymen Daban (1) ve dedesi Hüseyin Daban (63) öldü, araçta bulunan Hasan Daban, Bahar Daban ve Fatma Daban ise yaralandı. Kazadan sonra kaçan kamyon sürücüsü M.A. jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı, yolda seyir halinde olan başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, taksi sürücüsünün hatalı sollama yaptığı iddia edilen kamyon sürücüsünü selektör yaparak uyardığı; ancak buna rağmen çarpışmanın meydana geldiği görüldü. Kazanın ardından kamyon sürücüsünün yoluna devam ettiği de görüntüde yer aldı.
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