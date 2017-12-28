Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar dolara yükseldi
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar...
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü, 30’dan fazla yaralı
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü,...
WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı eski telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak... İşte...
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör eylemi
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör...

DEDAŞ tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı

DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (DEDAŞ) ait tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı düzenlendi. El bombasının patlamadığı belirlenen saldırıda can kaybı ve yaralanan...

DEDAŞ tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı
DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (DEDAŞ) ait tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı düzenlendi. El bombasının patlamadığı belirlenen saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 
Bugün saat 21.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bulunan DEDAŞ'a ait tahsilat şubesine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı düzenlendi. Saldırıda el yapımı patlayıcı patlarken, el bombasının patlamadığı belirlendi. Çevrede endeşi yaratan patlamanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve bomba uzmanı sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, bomba uzmanının yaptığı incelemede bir adet el bombasının infilak etmediği saptandı. 
Kapalı olan tahsilat şubesine yapılan saldrıda can kaybı ve yaralanan olmadığı, hafif çapta maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. Polis saldırganların kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,