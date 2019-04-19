DEAŞ’ın İstanbul ve Bursa sorumlusu Bursa'da yakalandı

Serkan AKKUŞ/BURSA, () - BURSA'da hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ'ın İstanbul ve Bursa sorumlusu jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

MİT Bölge Daire Başkanlığı ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmada DEAŞ terör örgütü üyesi olarak hakkında yakalama kararı olan E.Y., Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yakalandı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan E.Y. adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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