Son Dakika
DEAŞ ve HTŞ operasyonuna 14 tutuklama
TERÖR örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik Bingöl merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 14'ü, çıkarıldığı mahkemec tutuklandı. Bingöl Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, terör...
GÜVENLİK 20.09.2019, 12:23
TERÖR örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik Bingöl merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 14'ü, çıkarıldığı mahkemec tutuklandı.
Bingöl Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ üyelerinin belirlenmesine yönelik yaptıkları ortak çalışma sonunda 16 Eylül günü, 14 ilde operasyon yaptı. Bingöl ile İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Konya, Kocaeli, Denizli, Hatay, Edirne, Mardin ve Kırıkkale'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Bingöl'e getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye götürüldü.
4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 36'sı mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 14 şüpheliyi tutukladı, 22 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla salıverdi.
Bingöl Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ üyelerinin belirlenmesine yönelik yaptıkları ortak çalışma sonunda 16 Eylül günü, 14 ilde operasyon yaptı. Bingöl ile İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Konya, Kocaeli, Denizli, Hatay, Edirne, Mardin ve Kırıkkale'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Bingöl'e getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye götürüldü.
4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 36'sı mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 14 şüpheliyi tutukladı, 22 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla salıverdi.
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0