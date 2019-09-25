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DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış (2)
TUTUKLANDI Konya'da kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Hasen El Halil (21), çıkarıldığı mahkemece ' silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası...
GÜVENLİK 25.09.2019, 16:06
TUTUKLANDI
Konya'da kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Hasen El Halil (21), çıkarıldığı mahkemece ' silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.
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