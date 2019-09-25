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DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış (2)

TUTUKLANDI  Konya'da  kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Hasen El Halil (21), çıkarıldığı mahkemece ' silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası...

GÜVENLİK 25.09.2019, 16:06
DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış (2)

TUTUKLANDI 
Konya'da  kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Hasen El Halil (21), çıkarıldığı mahkemece ' silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklandı. 
 

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