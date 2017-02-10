DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Lübnan uyruklu Danimarka vatadaşı Abdullah El Holabi (45) ile Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tefik Saleh'in (38) kentte bulunduğu bilgisine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. İki şüpheli gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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