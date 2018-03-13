DEAŞ terör örgütü üyesi 3 Iraklı Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ, () - SURİYE ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü adına örgütsel faaliyetlere katılan Irak uyruklu 3 kişi, Kayseri'de Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince bu sabah belirlenen adreslere yapılan yapılan baskınlarla yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, uluslararası terörist faaliyetlerin tespit ve deşifre edilmesi, faaliyetlerinin engellenmesi, yeni eleman temininin önüne geçilmesi kapsamında yapılan izleme sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu 3 şüphelinin Suriye'den Kayseri'ye geldikleri belirlendi. Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttükleri belirlenen Hamza Khalid Müslim, Mustafa Ahmed Hamad ve Mustafa Su'ud Hamad Said, bu sabah saatlerinde merkez Kocasinan ilçesindeki evlerine ayrı ayrı yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.