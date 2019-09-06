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DEAŞ şüphelisi Kayseri'de yakalandı
KAYSERİ'de, Suriye'de bulunduğu sırada DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen A.M., jandarma tarafından yakalandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği...
GÜVENLİK 06.09.2019, 09:54
KAYSERİ'de, Suriye'de bulunduğu sırada DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen A.M., jandarma tarafından yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen A.M.'nin Sarıoğlan ilçesi Üzerlik Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi. Eekipler, oturduğu evde A.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından A.M., sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen A.M.'nin Sarıoğlan ilçesi Üzerlik Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi. Eekipler, oturduğu evde A.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından A.M., sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
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