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DEAŞ şüphelisi, Gaziantep Emniyeti'ne saldırıdan tutuklanmış

ADANA'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eylem yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan 7'si Suriyeli, 8'i Türk toplam 15 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammet Ali B.'nin, 1 Mayıs 2016'da 2 polisin şehit...

DEAŞ şüphelisi, Gaziantep Emniyeti'ne saldırıdan tutuklanmış
ADANA'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eylem yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan 7'si Suriyeli, 8'i Türk toplam 15 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammet Ali B.'nin, 1 Mayıs 2016'da 2 polisin şehit olduğu, 18 polis ve 4 vatandaşın yaralandığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili tutuklanıp, 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde terör örgütü DEAŞ'ın eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Polis, belirlediği adreslere şafak operasyonu yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda 250 polis, eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlar sonucunda 7'si Suriye uyruklu, 8'ü Türk toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.
TERÖR SALDIRISINDAN TUTUKLANMIŞ
Polisin Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaptığı baskında DEAŞ şüphelilerinden birinin evinin duvarında, 'Allah kafiri sevmez' yazdığı görüldü. Ayrıca şüphelinin evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirdiği, görüntülerin ise evin salonuna kurulan sistemle izlenebildiği ortaya çıkarıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, polis tarafından sorgulandı. Yapılan incelemede, şüphelilerden Muhammet Ali B.'nin, Gaziantep'te taksicilik yaparak geçimini sağladığı, 1 Mayıs 2016'da 2 polisin şehit olduğu, 18 polis ve 4 vatandaşın yaralandığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili tutuklanıp, 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. Ayrıca Muhammet Ali B.'nin terör örgütü DEAŞ adına ders ve sohbet faaliyetleri düzenlediği de iddia edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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