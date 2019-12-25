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DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçede yaptığı istihbari çalışma sonucunda DEAŞ terör örgütü...
GÜVENLİK 25.12.2019, 13:34
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçede yaptığı istihbari çalışma sonucunda DEAŞ terör örgütü üyesi Suriyeli uyruklu şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçede yaptığı istihbari çalışma sonucunda DEAŞ terör örgütü üyesi Suriyeli uyruklu şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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