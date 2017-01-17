DEAŞ sanıklarına ilk duruşmada tahliye

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanık, tahliye edildi.

Antalya'da geçen ekim ayında çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü üyeleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla aralarında pazarcılık yapan Eyüp Y. ile kızı ve eşinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve cep telefonlarında örgütsel dokümanlar bulundu. Şüphelilerden Eyüp Y. ile Sinan D. ve Suriye uyruklu Ahmat Alalı A. tutuklandı. Eyüp Y.'nin eşi Senem Y. ile kızı Aleyna Y. ve Hakan T. ile Ammar C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haklarında terör örgütü üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 7 sanığın Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

DEAŞ ÜYESİ DEĞİL, MİLLİ SPORCUYUM

Tutuklu sanıklardan Eyüp Y., DEAŞ mensubu değil, milli boksör olduğunu söyledi. Pazarcılık yaptığını anlatan Eyüp Y., cep telefonundaki materyallerin de kendisine değil, kızı Aleyna'ya ait olduğunu söyledi. Kendisinin çatışma bölgelerine eleman göndermediğini ileri süren Eyüp Y., "DEAŞ'a göndermesi için bir kişinin hayvan olması lazım. Bunlar insanları kesiyor. Küçük çocukları öldürüyorlar. Böyle bir İslam yok. Benim kanaatime göre DEAŞ İsrail'in bir oyunudur" dedi.

Tutuklu yargılanan özel güvenlik görevlisi Sinan D. de suçlamaları kabul etmedi. Cep telefonundaki yazının Ali İmran Suresi'nin 186'ncı ayetinin meali olduğunu söyleyen Sinan D., intihar videosunu ise internette dolaşırken görüp indirdiğini söyledi. Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde çalıştığını söyleyen Suriye uyruklu Ahmad Alalı A. ise 4 yıldır Antalya dışına hiç çıkmadığını, haksız yere tutuklu olduğunu belirtti.

Kullandığı cep telefonundaki materyallerin kendisine ait olmadığını iddia eden Ahmad Alalı A., “Benim 2 telefonum var. Bu telefonları Antalya hali çevresindeki Suriyelilerden almıştım. Ben Suriye'den ayrıldığımda DEAŞ diye bir örgüt yoktu. Onların amblemlerini de bilmiyorum" dedi. Tutuksuz yargılanan biri Suriyeli 4 sanık da suçsuz olduklarını söyledi. Duruşmada dinlenen tanıklar da sanıkların DEAŞ'ın propagandasını yapıp eleman temin ettiğini görmediklerini söyledi.

Mahkeme, tutuklu 3 sanığın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verip duruşmayı erteledi.