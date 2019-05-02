DEAŞ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu 'Abu Jafar' kod adlı Abdullah Şeyh ile bağlantısı olduğu iddiasıyla yargılanan 3'ü kadın, 7'si tutuklu 8 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından geçen yıl 11 Ekim'de, terör örgütü DEAŞ'ın Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu 'Abu Jafar' kod adlı Abdullah Şeyh ile bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ukrayna uyruklu Rashid Enikeev, Rusya uyruklu Elena Rakmanova, Suriye uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Mohammed Al Ali ve Muhammed Al Mahmud gözaltına alındı. 7 şüpheli tutuklanırken, sonradan yakalanan Muhammed Rebiğ İsmail ise 'örgüte yardım etme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşına çıkan sanıklar karar duruşmasında hazır bulundu. Tutuksuz sanık Muhammed Rebiğ İsmail ise, duruşmaya katılmadı. Arapça ve Rusça tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi. Duruşma savcısı ise mütalaasını tekrar ettiğini söyleyerek, 7 tutuklu sanığın 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Muhammed Rebiğ İsmail'in beraatini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanıklardan Mahmud Şeyh Muhammed ve Rashid Enikeev'i, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Mohammed Al Ali ve Muhammed Al Mahmud ile Elena Rakmanova'nın ise, aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanık Muhammed Rebiğ Ismail'in ise beraatine karar verdi.



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