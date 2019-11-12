Son Dakika
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 Suriyeli, sınır dışı edildi
ADANA'da, düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 8 şüpheli sınır dışı edildi, 2 Türk vatandaşı ise serbest bırakıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube...
GÜVENLİK 12.11.2019, 10:42
ADANA'da, düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 8 şüpheli sınır dışı edildi, 2 Türk vatandaşı ise serbest bırakıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 8'i Suriyeli, 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerden Yusuf K.'nin örgüt içerisinde hasta bakıcı olduğu, Ömer Muhammed Davud El Cudu ve Mohammed Houri'nin Suriye'de çatışmalara girdiği öne sürüldü. Ayrıca Houri'nin cep telefonunda uzun namlulu silahlarla çekilen fotoğrafları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin örgüt adına sohbet düzenlediği ifade edildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden 8 Suriyelinin sınır dışı edilmesine karar verilirken, 2 Türk vatandaşı ise serbest bırakıldı. Suriyeli şüpheliler, sınır dışı edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 8'i Suriyeli, 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerden Yusuf K.'nin örgüt içerisinde hasta bakıcı olduğu, Ömer Muhammed Davud El Cudu ve Mohammed Houri'nin Suriye'de çatışmalara girdiği öne sürüldü. Ayrıca Houri'nin cep telefonunda uzun namlulu silahlarla çekilen fotoğrafları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin örgüt adına sohbet düzenlediği ifade edildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden 8 Suriyelinin sınır dışı edilmesine karar verilirken, 2 Türk vatandaşı ise serbest bırakıldı. Suriyeli şüpheliler, sınır dışı edildi.
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6